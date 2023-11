Quand le guide est mon voisin

Bernard est habité par l'histoire qu'il raconte, en hauteur, comme sur la scène d'un théâtre. Il habite Marcolès (Cantal) depuis 20 ans, et depuis qu'il est à la retraite, cet ancien enseignant organise régulièrement des visites, bénévolement. Évidemment, Bernard vous montrera les portes fortifiées, les rues médiévales, et les toits en lauzes typiques du Cantal. Chaque année, Bernard accueille près de 1 400 personnes. Mais pour Bernard, l'histoire de Marcolès, c'est aussi son artisanat local. Vous les avez sans doute reconnus, les fameux sabots auvergnats. Un savoir-faire de plus en plus rare, l'un des derniers ateliers de fabrication dans le pays. Et c'est ce qui pousse ces artisans à le faire visiter gratuitement. À quelques kilomètres de là, en pleine nature, là encore, rien de mieux que le cultivateur pour nous surprendre. La châtaigne, un autre trésor local qu'on n'aurait pas découvert sans les habitants. Nos hôtes nous ont concocté une dernière surprise, de la bière à la châtaigne, un breuvage qui mêle curiosité et gourmandise. Des moments de partage avec les habitants, une manière originale, et à moindre coût de visiter une région. TF1 | Reportage T. Vartanian, P. Delannes