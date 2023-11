Quand le guide est mon voisin : à la découverte des mines avec l'homme au chapeau

Serge Ottavini est un personnage excentrique du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, sur son temps libre, il fait visiter son pays. On compte une petite centaine de terrils dans la région. Symbole du bassin minier et du travail acharné des mineurs, depuis quelques jours, le terril des Argales a pris des couleurs automnales. Ce terrain marécageux de charbon est le plus vaste d'Europe, 140 hectares. L'or noir a été découvert en 1720. Et jusqu'en 1970, ce lieu a été le poumon économique de la région. Un territoire profondément marqué par plus de deux siècles d'extractions minières. Ici, comme nulle part ailleurs, le patrimoine industriel marque les époques. En dix ans, Serge a fait découvrir les secrets du pays d'Ostrevent à des centaines de curieux, tous ébahis par la beauté du territoire. Symbole de la région, le patrimoine industriel ne périt pas. Au contraire, il façonne aujourd'hui les cartes postales du bassin minier. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Yzerman