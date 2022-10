Quand le maire organise un siphonnage volontaire

Si on ne le sait pas, on pourrait croire que Nicolas est en train de voler l'essence du bus scolaire. Pourtant, cet agent municipal est en plein travail. S'il siphonne le carburant pour le transférer dans un camion frigorifique, c'est à la demande du maire. En cette période de pénurie, l'élu a pris une décision radicale. Les sorties scolaires sont annulées jusqu'à nouvel ordre. S'ils regrettent l'annulation des sorties scolaires, les parents d'élèves comprennent la décision du maire. Pour cause, les 600 litres d'essence des deux bus de l'école servent désormais les véhicules prioritaires de la commune, notamment ceux qui livrent des repas dans les cantines et chez les personnes âgées. C'est grâce à ce système que Jacky peut continuer ses tournées. Même en ce jour de grève, les écoles sont ouvertes. Alors il doit livrer près de 600 repas. Les livraisons de repas sont aussi indispensables pour les personnes âgées de la commune. Pourtant, cette solution n'est que temporaire d'autant plus qu'à ce rythme, le réservoir des deux cars sera à sec ce week-end. D'ici là, le maire espère une amélioration de la situation dans les stations-services. TF1 | Reportage J. Cressens, J.P. Héquette, A. Janon