Quand le mauvais temps influe sur le moral

Après des records d'ensoleillement et de douceur battus dans de nombreuses régions, le printemps se termine sous la pluie. À Cagnes-Sur-Mer (Alpes-Maritimes), habitants et commerces font grise mine. Beaucoup trouvent ce mauvais temps un peu rageant après plus de deux mois de confinement et juste au moment où les terrasses sont autorisées à rouvrir. Pour les restaurateurs, la reprise se complique.