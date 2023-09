Quand le pays retrouve ses usines textiles

Ce jour-là, cette entreprise inaugure l'extension de son usine à Romilly-sur-Seine, son site historique qui avait fermé en 1988, et qui revit aujourd'hui. C'est un retour dans le pays pour l'entreprise, et une seconde jeunesse pour cette commune de 15 000 habitants, qui a connu les délocalisations vers l'Asie ou l'Europe de l'Est, ainsi que le chômage de masse. Déjà 200 emplois dans la commune et 400 de plus dans la région grâce aux sous-traitants. Mais cette relocalisation ne se fait pas du jour au lendemain, car dans l'Hexagone, les salaires sont 30 fois plus élevés qu'au Bangladesh, par exemple. Donc il y a une condition pour rester compétitif. La première pierre de cette réindustrialisation a été posée il y a treize ans à Romilly. À mesure que l'usine grandit, c'est tout un quartier de la ville qui reprend vie. Longtemps délaissées, les régions industrielles regardent à nouveau vers l'avenir. Dans le Nord aussi, le textile se réveille. Cette usine de jeans s'est implantée il y a deux ans à Neuville-en-Ferrain, avec une idée fixe en tête, faire du Made in France qui soit accessible au grand public. Pour l'instant, l'usine perd de l'argent, mais elle espère être à l'équilibre l'an prochain. TF1 | Reportage N. Gandillot, S. Humblot, C. Aguilar