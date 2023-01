Quand le pouvoir d'achat part en fumée

Une voiture flambant neuve, un vélo dernière génération, une paire de chaussures... que pourriez-vous vous offrir en arrêtant de fumer ? Par exemple, avec 23 paquets de cigarettes par mois pendant quatre ans, on peut acheter une voiture. Et avec 52, on peut s'acheter un voyage au ski. Dans sa nouvelle campagne de sensibilisation, l'Alliance contre le tabac a fait le calcul avec un paquet à onze euros, les fumeurs se privent en moyenne de 207 euros par mois. Retraitée, Viviane dépense 33 euros par semaine pour ses cigarettes alors plus question d'organiser des sorties au cinéma ou au restaurant. Un étudiant reconnaît qu'il lui arrive de sacrifier des repas pour se payer ses cigarettes. Pour aider les plus fragiles, l'association demande le remboursement à 100% des substituts à la nicotine, ce qui n'est pas encore le cas. Pour l'heure, 65% sont remboursés par la Sécurité sociale et le reste complété par la mutuelle selon Natacha Picot, pharmacienne chez la grande pharmacie des gratte-ciel Villeurbanne (Rhône). Si les fumeurs doivent se serrer la ceinture, de leur côté, les industriels du tabac réalisent chaque année plus de 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires, uniquement dans le pays. TF1 | Reportage C. Blampain, Q. Russell