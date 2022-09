Quand le prix de l'eau varie selon sa consommation

Dans l'Hexagone, le mètre cube d'eau coûte en moyenne deux euros. Mais à Libourne, le prix est bien moins élevé. Le principe est simple, plus on consomme, plus le mètre cube monte. Ce sera 68 centimes pour les plus gros consommateurs contre 11 centimes pour les plus économes. Ce tarif progressif a bien évidemment pour but d'inciter les habitants de Libourne à diminuer leur consommation en eau. Le dispositif n'est pas nouveau. Il a été mis en place en 2010, mais déjà l'idée de taxer plus fortement les dépenses non-indispensables en eau était au cœur des préoccupations. Ceci pour espérer faire évoluer les comportements avec des gestes simples comme ne plus laver trop souvent sa voiture ou tout simplement ne plus laisser couler l'eau sous la douche en permanence. Cette initiative pourrait inspirer d'autres municipalités de l'Hexagone. Avec cette idée toute simple, chaque litre d'eau épargné évitera de passer à la tranche de tarification supérieure et ce seront donc des économies à la clé. TF1 | Reportage C. Devaux, N. Forestier