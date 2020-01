Quand le quartier emblématique de Marseille est menacé par la pression immobilière et le tourisme

Les habitants de Vallon des Auffes, à Marseille, sont inquiets. Des investisseurs ont racheté les cabanons de pêche pour en faire des locations saisonnières. Une situation qui fait flamber le prix de l'immobilier et dénature le paysage du quartier. Une pétition déjà signée par une centaine de personnes a été adressée à la ville pour que cela s'arrête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.