Quand le salarié choisit ses jours de travail

Désormais, ce sera aux salariés belges de choisir. Ils vont pouvoir adapter leurs horaires de travail à condition d'effectuer leurs 38 heures par semaine. Mais dans un centre commercial où l'on compte une centaine d'enseignes, l'organisation d'une telle mesure s'annonce très compliquée. "En général, les plages horaires sont décidées des semaines voire des mois à l'avance. Ça va être un défi opérationnel", explique un responsable. Gauthier Goeders, consultant informatique, aura bientôt le choix de passer à la semaine de quatre jours au lieu de cinq, ou encore de travailler davantage une semaine sur deux, si son employeur l'accepte. Mais tous les contours de cette loi ne sont pas encore bien connus. "L'idée est bonne mais quid des jours où quelque chose va se passer et ils vont quand même me faire venir...", s'interroge-t-il. Dans cette entreprise informatique qui emploie une cinquantaine de personnes, la mesure va obliger la direction à réécrire tous les règlements intérieurs et réorganiser une astreinte pour les clients. Mais ici, on voit surtout les aspects positifs de cette nouvelle organisation, notamment en matière de recrutement. D'autres pays européens sont en phase d'expérimentation pour repenser le temps de travail. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas