Le siège mondial de la pétanque s'installe... dans un petit village d'Ardèche

Même en prenant de la hauteur, difficile de trouver des joueurs et un terrain de pétanque. On demande à des habitants s'il y a des amateurs parmi eux. La réponse est non. A Chomérac, soixante-quatre terrains de pétanque seront bientôt construits à côté du siège de la Fédération Française et Internationale de ce sport. Il y aura même un centre de formation. Le maire de cette petite commune de l'Ardèche nous explique : "C'est quand même dix millions qui vont être investis dans les entreprises locales. Un projet qui va faire venir les meilleurs joueurs du monde, les équipes de France, les délégations internationales". On demande l'avis d'un Marseillais. Pour lui, la capitale mondiale de la pétanque est, et restera Marseille et sa région, où que soit le siège des Fédérations Françaises et Internationalesn parce que la pétanque a été inventée à La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Chomérac a su présenter le meilleur dossier parmi treize candidats. Le projet va coûter environ huit millions d'euros. Les travaux vont débuter dans un an. TF1 | Reportage F. Chevallay, S.Thizy