Quand le stationnement chamboule la vie du village

Il y a un mois, un arrêté municipal a été pris pour réguler le stationnement à Bagert. Les voitures doivent donc se garer maintenant à gauche. Le passage est étroit, la manœuvre de l'engin est délicate. Pour accéder à son champ, Eric Tortech, agriculteur, doit emprunter un chemin communal impossible. Certains jours, l'éleveur fait du porte-à-porte pour demander aux voisins de déplacer gentiment leurs véhicules. La communication entre le maire et l'agriculteur est totalement coupée, chacun campe sur ses positions. L'arrêté a été validé par la préfecture. Le maire affirme qu'auparavant, le stationnement était devenu anarchique. Dans la commune rurale d'une cinquantaine d'habitants, l'ambiance est devenue exécrable. Sans accès pour sa citerne d'eau, l'agriculteur déplace donc ses vaches pour les faire boire sur une autre parcelle avant de les ramener au champ, et ça, tous les soirs. "Une perte de temps et d'argent", estime Eric Tortech. Dans les semaines à venir, de la peinture matérialisera la place au sol. La solution serait peut-être d'interdire de se garer à l'intersection du chemin. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis