Quand le train est plus cher et plus lent que la voiture

Sylvie connaît bien cette gare. Elle le constate, le temps passé dans son train, un trajet sans arrêt, est de plus en plus lent. "On est en 2023, donc, les temps de trajets devraient être raccourcis", affirme-t-elle. C'est même le contraire. Pour rejoindre Paris depuis Rouen, il faut dorénavant compter huit minutes supplémentaires. Cette perte de temps pousse même certains à préférer la voiture, plus polluante. Faisons le test ! Au départ de Rouen, direction Caen. Le chrono est lancé, Guillaume emprunte l'A13. À une allure de 130 km/h, le GPS lui annonce 1h20 de trajet. Le train, lui, peut atteindre des pointes à 160 km/h, mais sa vitesse moyenne est de 100. Visiblement, la voiture a été plus rapide. Qu'en est-il du coût du trajet ? On a payé notre billet de train 29,40 euros. En voiture, avec l'essence et les péages, nous sommes dans les environs de 22 euros. Le train est donc un peu plus cher, sauf si vous avez une carte de réduction. La région Normandie vient d'annoncer une augmentation du prix des billets en 2024. Une hausse pour compenser l'inflation et, dit-elle, améliorer la performance des trains. TF1 | Reportage M. Stiti, G. Thorel, A. Santos