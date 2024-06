Quand le trottoir fait illusion !

Serait-ce une passerelle vers un monde imaginaire, un tableau géant ou encore un gouffre en plein centre-ville ? Depuis quelques jours, les habitants de Narbonne se prêtent au jeu : "On a l’impression qu’il saute un peu dans le vide. C’est vrai qu’à ce niveau-là, on a vraiment cette impression d’illusion d’optique" ; "Je trouve ça génial. J’ai souvent vu ça sur les réseaux sociaux, ailleurs. Je suis contente que ça arrive à Narbonne". Ces œuvres sont des anamorphoses, des trompe-l’œil. On en trouve dans plusieurs villes françaises, comme ici à Calais, ou encore à Biscarrosse. L’illusion ne fonctionne que sous un angle très précis, comme pour cette marelle imaginée au bord du gouffre. Un travail minutieux réalisé par deux artistes, dont Sweo. Ils terminent cette fresque après trois jours de peinture. Les deux grapheurs ont réalisé quatre anamorphoses à Narbonne. À vous de les trouver. Mais attention, ces œuvres sont éphémères. Elles disparaîtront dès la fin de l’été. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonzo, L. Garcia