Quand le vide-grenier devient un magasin

Deux étagères et une penderie, c'est la place qu'a Aurélie pour aménager son stand : les vêtements que ses filles ne portent plus, le bric-à-brac des fonds de placards. Pour 48 euros, ses affaires seront exposées pendant un mois dans ce vide-grenier permanent. Elle fixe les prix. Pour le reste, Lucie s’occupe de tout. Cent soixante-trois emplacements sont à louer. Sur chaque objet, un code-barres unique qui permet de connaître le prix en caisse. L’argent est alors versé sur le compte de l’exposant. A la fin de la location, il repart avec son solde final et le magasin prend 25% de commission. Pour les clients, c’est une éternelle braderie et les prix avantageux attire l'œil. Le concept se répand, dans le Nord-Pas-de-Calais, on compte treize vide-greniers permanents. Nathalie et son frère ont ouvert le leur il y a quelques mois. Une aubaine pour Émilie et Jessy. Ils attendent leur troisième enfant. Pour eux, tous les achats seront d’occasion. Ici, la future poussette a coûtée 80 euros contre 300 euros neuve. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman