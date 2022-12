Quand le village se transforme en marché de Noël

Ce granite médiéval dévoile la nuit ses plus beaux décors. Locronan (Finistère), petite cité de caractère, se transforme pendant les fêtes et chamboule le quotidien de ses 800 habitants. Chaque année, Yoann Legrand pousse les murs de sa crêperie jusque sur la place. Le mois de décembre représente 15% de son chiffre d'affaires annuel. "Tout le mois de décembre, c'est le paradis de Noël", affirme-t-il. Quand les locaux sont déjà rodés, d'autres découvrent la magie du lieu. Propice aux derniers achats de Noël, une aubaine pour Cécile Roche, une créatrice. Dans ce décor de conte de fées, un garçon âgé de huit ans en prend plein la vue. Même les plus grands se laissent transporter par cette métamorphose. Chaque façade est habillée de lumières. Pour 260 euros de facture d'électricité, rien n'est trop beau pour faire rayonner le village. En presque dix ans, la petite cité de caractère est sortie de sa quiétude pour devenir un incontournable de Noël. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, A. Janssens