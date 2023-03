Quand le village vend ... sa mairie

Guy Velany a presque tout d'un agent immobilier. En réalité, c'est le maire du village et cette maison qu'il fait visiter, c'est la mairie, 160 mètres carrés avec à l'étage, un appartement de fonction. Depuis quelques semaines, elle est en vente, décision du Conseil municipal pour faire des économies. "On n'aura plus de taxe foncière. Il n'y aura plus d'entretien de chaudière, de bâtiment. Ça va réduire nos charges de 7 000 euros par an", explique-t-il. L'annonce a été mise en ligne, et même affichée dans la vitrine d'une agence. Prix de vente, 148 700 euros. La mairie de Maisoncelles-la-Jourdan (Calvados) ne va pas disparaître, elle déménage juste en face, dans l'ancien appartement de fonction du directeur de l'école. Vendre la mairie, à seulement trois kilomètres de là, la commune de Truttemer-le-Grand (Calvados) en a déjà fait l'expérience. L'ancienne mairie a été vendue à 145 000 euros. Un particulier l'a acheté et rénove aujourd'hui le bâtiment. Depuis la vente de l'édifice, la commune a économisé 2 000 euros par an, ce qui correspondait aux frais d'entretien. Cet apport financier a aussi permis de rénover la nouvelle mairie, et de ne pas augmenter les impôts locaux. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby