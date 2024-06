Quand l'eau s'invite au jardin

C'est un spectacle que vous ne verrez que cinq mois par an : des cascades qui jaillissent de la montagne, des sculptures minérales et des fleurs aux mille couleurs. Mais avant le lever de rideau, voici les coulisses. Nettoyer, balayer, traquer les mauvaises herbes... chaque matin pendant deux heures avant l'ouverture. Pour ces jardinières, le diable est dans les détails. On nous invite aussi dans l'envers du décor, pour percer le secret de ce jardin. Des objets pétrifiés, vous avez bien entendu. Est-ce un tour de magie ou l'incroyable vertu de l'eau de source et son calcaire ? Plus fou encore, dans ce jardin, la mousse se change en pierre. Les visiteurs craignent-ils d'être pétrifiés à leur tour ? Dans le spectacle, certains préfèrent le tableau des 800 espèces, d'autres la symphonie du printemps, l'humour des jardiniers et l'amour, bien sûr. Un amour que Marie-Ange et Damien cultivent au Jardin des fontaines Pétrifiantes et qu'ils viennent figer de nouveau. La magie, c'est parfois aussi simple que de trouver la bonne place pour se croire au paradis. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell, A. Cerrone