Quand l'Elysée se transforme en showroom pour défendre le "Made in France"

Depuis jeudi, le palais présidentiel se transforme petit à petit en un showroom où les produits à exposer sont tous "Made in France". Cette exposition inédite se base sur une volonté de valoriser le savoir-faire français. Sur 1 700 candidatures, une centaine ont été retenues. Chaque département y est représenté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.