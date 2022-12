Quand les Anglais s'amusent avec Noël

Noël enveloppe la ville de Londres. Les sapins semblent plus nombreux que les emblématiques cabines téléphoniques. Les vitrines rivalisent d'imagination pour attirer l'attention des passants. Il paraît que même les jouets sont impatients d'enfin rejoindre leur future famille. Dans cette boutique, ils sont bien gâtés. Il y a quelques semaines, Louise a fermé son magasin pendant trois jours pour installer l'ambiance de Noël. En attendant que le père Noël soit fin prêt, les jouets se donnent en spectacle dans les rayons. Il faut gagner le cœur des enfants les plus exigeants pour espérer sa place sous le sapin. Avant le grand jour, on peut déjà en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Ce calendrier de l'Avent musical est la meilleure vente du moment. Les chansons de Noël, font partie du folklore en Angleterre. Les chorales envahissent les villes, mais un autre son est encore plus un synonyme de Noël britannique. Ce sont les crackers. C'est une pochette-surprise avec un petit pétard, une blague, un cadeau et une couronne en papier. Ils seront présents sur toutes les tables de Noël. TF1 | Reportage E. Stern C. Dubrul, L. Barbazanges