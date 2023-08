Quand les araignées de mer attaquent les moules

Elles prolifèrent au fond de la Manche. De plus en plus nombreuses depuis quatre ans, les araignées de mer se rapprochent du littoral pour se nourrir de ces moules d’élevage implantées sur des pieux en bois. Dans la baie de Saint-Cast-le-Guildo, c’est devenu le quotidien des producteurs de moules. En 23 ans de carrière, Laurent Denoual n’a jamais connu un tel phénomène. Les pertes sont colossales. Benjamin Guinand, lui, a vu sa production passer de 250 à 120 tonnes par an. Pour sauver leurs moules, les professionnels usent de tout stratagème, comme ces filets de protection. Mais l’investissement, là aussi, est énorme. Ces attaques d’araignées prennent de l’ampleur dans la Manche. Un peu plus à l’Est, en baie du Mont-Saint-Michel, les producteurs alertent depuis plusieurs années. Sylvain Cornée, représentant de la filière, se sent démuni face à un phénomène qu’il estime peu étudié. Des recherches scientifiques sont lancées depuis 2021 et confirment que la population d’araignées a presque triplé en quatre ans. Mais les études en sont encore en phase d’observation. Pour l’instant, l’espèce n’est pas classée comme invasive.