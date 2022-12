Quand les Bleus financent les petits clubs

Ni Olivier Giroud ni Antoine Griezmann ne connaissent ce stade. Ils n'ont jamais foulé cette pelouse. Pourtant, ce sont eux qui l'ont financé, plus précisément leur victoire en Coupe du monde il y a quatre ans. Le montant de l'aide est de 45 000 euros pour rénover entièrement le stade du FC La Bassée. L'argent vient tout droit du jackpot touché en 2018 par la France : 36 millions d'euros. Une partie de l'ordre de dix millions est réservée aux joueurs. L'autre d'une valeur de dix millions également revient aux clubs amateurs. Pour l'achat d'un minibus, par exemple, l'aide est de 8 000 euros. Pour l'installation de nouveau but, c'est 2 000 euros. L'argent touché est indispensable au développement des clubs. D'autant plus qu'après chaque Coupe du monde, ils enregistrent des records d'inscription. Malgré leur défaite en finale, les Bleus vont tout de même toucher 30 millions d'euros, dont dix devraient être à nouveau redistribués aux 15 000 clubs amateurs français. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Debut, G. Delobette