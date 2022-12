Quand les Bleus vous donnent le sourire

Il faut bien reconnaître que ce jeudi matin, on avait tendance à voir des signes de l'Équipe de France partout. Du Bleu Blanc Rouge par temps gris et des habitués du marché déjà tout sourire avant la finale : "Dimanche, il faut qu'ils gagnent. Allez les Bleus !". Une partie des personnes que nous avons rencontrées hésitent à regarder la finale, trop stressante pour certaines : "Ça se pourrait" ; "Ça me stresse trop". Même pour un match de football de prestige, il y a ceux qui restent difficile à convaincre, et ceux qui ont déjà hâte d'être au grand jour : "L'Argentine, ils ont déjà gagné deux fois. Alors, ça sera peut-être serré" ; "Mbappé-Messi, je ne sais pas lequel des deux va l'emporter, mais on verra". Voici les pronostics du jour : "2-1, 2 pour la France" ; "J'aimerais que ce soit Grizou qui en marque un". Antoine Griezmann et toute l'Équipe de France peuvent donc en être sûrs, il y aura beaucoup de monde dimanche pour les supporter. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive