Quand les camions fragilisent les ponts

Mesurer chaque fente, contrôler l'état des pylônes... les cordistes scrutent le pont pour vérifier sa solidité. L'ouvrage, pourtant interdit aux plus de 19 tonnes, a été fragilisé par le passage d'une grue de plus de 90 tonnes. Il est désormais interdit aux camions et aux bus. Selon Richard Fournier, chef de service Ouvrages d'art conseil départemental de la Haute-Garonne, s'il y avait eu rupture de l'arc, le pont se serait effondré. Mais le pont a résisté et les équipes du département ont été prévenues grâce à des capteurs. Ces derniers permettent de suivre en direct les mouvements sur la structure. Dans l'Hexagone, ce dispositif de surveillance a été installé sur les ponts les plus fragiles. Mais comment détecter ces structures en mauvais état ? Ces ouvrages d'art sont contrôlés chaque année par des agents des mairies ou des départements. Et tous les trois ans, une étude plus poussée est menée par des experts. Dans le Lot, le département doit surveiller plus de 900 ponts. Les autorités veulent aller plus loin. Pour interdire les camions, elles ont placé des gabarits. Et en 2023, des ballons seront installés devant certains ouvrages. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas, F. Guinle