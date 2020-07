Quand les campings s'inspirent de la série "Camping Paradis"

Pour les fidèles téléspectateurs de la série "Camping Paradis", c'est comme un rêve qui se réalise. Des dizaines de campings du pays ont adopté le label "Camping Paradis". Grâce à celui-ci, les vacanciers pourront savourer l'ambiance, la qualité de service et surtout la convivialité que l'on retrouve dans la série. Une formule qui semble séduire les petits comme les grands. D'ailleurs, pour les propriétaires de camping, investir sur ce label leur assure de la visibilité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.