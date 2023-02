Quand les centres-villes chassent les voitures

Ce n'est qu'un nouveau panneau et pourtant, il risque de changer votre quotidien. A six entrées du centre-ville, il délimite la nouvelle ZTL (zone à trafic limité) en vigueur depuis ce lundi matin à Rennes (Ille-et-Vilaine). La semaine dernière, tous les véhicules pouvaient encore circuler dans le centre historique, mais ça, c'était avant. Pour ceux qui le découvrent ce matin, ce n'est pas forcément une bonne surprise. Mais pas d'inquiétude, pendant quelques semaines, la police municipale n'est pas là pour verbaliser, mais plutôt pour sensibiliser. La règle désormais, c'est que personne ne doit entrer dans le centre-ville sans autorisation. Et pour cela, il faut par exemple être riverain, commerçant, artisan ou encore taxi. Sur le principe, beaucoup sont pour, mais avouent être un peu perdus. L'objectif de la mairie, c'est un centre-ville apaisé. Ce qui est une bonne nouvelle pour les commerçants qui voudraient, pour certains, aller encore plus loin. La ZTL est en phase d'expérimentation pour les quatre prochains mois pour l'adapter au mieux au quotidien des Rennais. Mais, la mairie assure qu'elle ne fera pas marche arrière. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau