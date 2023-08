Quand les châteaux d'eau se refont une beauté

Le geste est précis, et la tâche immense, sur un édifice au Vésinet (Yvelines). Roseaux gigantesques, fleurs démesurées, Boris Veyret est un artiste qui voit grand. Sa spécialité, c’est la peinture sur châteaux d’eau. Dans son atelier à ciel ouvert, perché à 17 mètres au-dessus du sol, il déroule une fresque végétale de 40 mètres de long, où rien n’est laissé au hasard. Pour éviter de se perdre dans la toile, l’artiste a dû se préparer pendant des semaines. Pourtant, cette fresque de 700 mètres carrés lui donne du fil à retordre. Au sol, la chorégraphie de la nacelle attire les regards. Dans son nouveau costume, le château d’eau ravit les habitants. Cette rénovation, de 50 000 euros est prise en charge par le propriétaire du site. Boris redescend de sa nacelle pour prendre du recul, et vérifier le travail accompli. Ce travail fastidieux lui prendra en tout trois semaines. Boris en a déjà peint 37 comme celui de Vésinet. Il lui reste donc un peu de travail avant de décorer les 16 000 chanteaux d’eau présents dans le pays. TF1 | Reportage R. Rosso, B. Hacala