Quand les chevaux se donnent en spectacle

C’est soir de spectacle au Ménil Saint Michel. Du théâtre équestre comme il y en a tous les mois sous cette grande halle en bois. La troupe Jehol présente son spectacle de dressage et voltige, principalement sur des chevaux franc-comtois. Cela fait trente ans que la ferme du Ménil Saint Michel, près de Nancy, est devenue un haut lieu de l’art équestre par la passion d’un homme : Loïc Godec. D’abord maréchal-ferrant, il devient éleveur, dresseur et cavalier pour le théâtre ou le cinéma. Aujourd’hui, il est avec Nebula, un cheval lituanien de cinq ans. Cette passion du dressage, Loïc a toujours voulu la partager, jusqu’à créer sa propre école de voltige équestre. À 1,50 mètre du sol, sur un cheval au galop, les cavaliers enchaînent des figures impressionnantes. Un art militaire au départ. Aujourd’hui, seule la selle est un peu adaptée aux exercices de voltige. Au Ménil Saint Michel, toutes les générations se croisent chaque jour autour de la passion du cheval ou du poney. Sur scène, l'extrême complicité affichée par le cheval et son cavalier fascine le public, au point de créer des vocations au moment du salut final. TF1 | Reportage V. Dietsch, E. Hassani, C. Hanesse