Quand les éboueurs ne ramassent plus les poubelles

Des sacs-poubelle entassés et des cartons qui s'accumulent par dizaines dans les rues de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). C'est un nouveau paysage qui se dessine face à la grève des éboueurs. Pour certains commerçants, cette grève est un véritable inconvénient. Dans cette poissonnerie, les poubelles n'ont pas été ramassées depuis samedi. Alors, dans l'arrière-boutique, les déchets s'empilent. La mairie a demandé aux commerçants d'emmener eux-mêmes leurs déchets dans les points de collecte. Au centre des déchets, les camions sont à l'arrêt. Les grévistes veulent dénoncer la pénibilité de leur travail. "Déjà, 62 ans pour certains, c'est déjà pénible, donc on ne veut pas travailler plus", explique Stéphane Le Fèvre, secrétaire général de la CGT de l'agglomération de Saint-Brieuc. Actuellement, pour les éboueurs employés par une collectivité comme à Saint-Brieuc, des critères de pénibilité peuvent être pris en compte avec un départ dès 57 ans. Pour les habitants, cette situation est loin d'être terminée. Les syndicats viennent de voter, le blocage continue ce jeudi. TF1 | Reportage J. Duong, K. Moreau