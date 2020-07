Quand les enfants découvrent la voile dans une colonie de vacances

À Douarnenez (Finistère), des jeunes enfants s'amusent le temps d'une journée d'initiation à la voile. Tous les matins, le petit port de Tréboul s'anime quand les grands retroussent leurs manches pour préparer les bateaux. En attendant, les petits partent en promenade. En parallèle, les plus grands se préparent aussi à une autre aventure. Des vacances à la mer qui seront inoubliables pour ces jeunes moussaillons.