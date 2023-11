Quand les entreprises chouchoutent leurs salariés

Plusieurs fois par semaine, cette coiffeuse parcoure 20 kilomètres pour se rendre à son travail, et à chaque fois, elle pense très fort à sa patronne. Car dans le salon de coiffure où elle exerce, la gérante rembourse un plein de carburant par mois à ses trois salariés. Un geste d'abord destiné à faciliter les recrutements et qui perdure depuis quatre ans. Un moyen pour la responsable de redistribuer une partie du bénéfice de la société : "Ça me fait plaisir. Si je peux les aider un petit peu, c'est quand même top. J'ai des salariées très reconnaissantes", confie Cathy Lebrun. Une générosité qu'on retrouve dans une agence d'aide à la personne. Depuis un an, la direction a décidé d'augmenter le Smic à ses salariés d'une centaine d'euros et propose une prime de 50 euros tous les trois mois. Des mesures assumées par ce directeur qui souhaite attirer de nouveaux candidats et fidéliser ses salariés : "On rogne sur d'autres choses. On fait attention à la gestion de l'entreprise. Il faut qu'on continue à s'adapter en permanence pour revaloriser", a expliqué Anthony Ardillon. TF1 | Reportage N. Hesse, F. Bourdillon