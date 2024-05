Quand les exosquelettes débarquent à la ferme

Chaque soir, Marine Andrieu doit traire son cheptel d'une centaine de vaches. Mais ce jour-là, la routine est un peu perturbée, car elle essaie un exosquelette pour la première fois. À peine enfilé, elle ressent déjà la différence. En un an, notre éleveuse réalise près de 800.000 mouvements répétitifs qui peuvent entraîner des douleurs musculaires. Aujourd'hui, huit éleveurs sur dix de plus de 45 ans ont des douleurs d'épaules. L'objectif de ce squelette externe est justement de soulager les gestes qui peuvent s'avérer douloureux, grâce à un système de câbles et de ressorts. Vendre des exosquelettes aux éleveurs, ce commercial en a fait son cœur de métier. Pour la cliente du jour, le test s'est plutôt bien passé. Le prix est de 4 350 euros en moyenne. À une centaine de kilomètres de là, tarif élevé ou non, une éleveuse n'a pas eu le choix. Il y a un an, elle l'a adopté suite à une blessure au niveau de l'épaule. Le problème est que l'exosquelette représente quatre fois son salaire mensuel et n'est pas pris en charge par la protection sociale. TF1 | Reportage C. Emeriau, G. Frixon, P. Delannes