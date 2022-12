Quand les feuilles deviennent dentelles

Son panier sous les bras, on l'imagine volontiers comme tant d'autres promeneurs, scruter le sol en quête de champignons. Mais l'automne venu, Bernard Dauphin concentre plutôt son attention sur les branches, à la recherche des plus jolies feuilles et le casting est rigoureux. Seules quelques élues sont jugées dignes d'être sculptées. La quête peut prendre du temps, mais qu'importe. Bientôt, ces feuilles fraîchement cueillies verront naître : cerfs, fées, oiseaux, mini scénettes finement sculptées en une dentelle végétale. D'abord, Bernard ajuste son motif aux dimensions de la feuille. Une fois les contours du cygne découpés et la forme obtenue appliquée sur son support végétal, la sculpture a proprement dit commence. Comme des centaines d'aiguilles, transperçant le tissu végétal au rythme hypnotique du martellement. Peu à peu, le motif se détache, la dentelle se fait plus aérienne. Cet art oublié, Bernard l'a appris de sa grand-mère. On en trouve la trace à l'époque de François 1er, mais c'est au XXème siècle qu'il connaît son apogée, pendant la Première Guerre mondiale. TF1 | Reportage M. Croccel, G. Vuitton, F. Jolfre