"Certains déménagent" : quand les fourmis invasives gâchent le quotidien

Des fourmis par milliers dans la rue, mais aussi dans les jardins et jusqu’à l’intérieur des maisons. Un quartier dans l’Est d’Albi est complètement envahi. Chez les voisins, les fourmis ont même peuplé le potager. Ce retraité a installé ses pièges aux quatre coins du jardin, pas suffisant pour faire fuir les insectes. "Quand vous marchez dans l’herbe, si vous restez quelque temps sur place, elles grimpent aux jambes", affirme Henry Calvayrac, habitant du quartier. Cette fourmi agressive et envahissante appartient à la famille des Tapinoma magnum, une espèce présente en Afrique du Nord. Impossible de savoir précisément quand ou comment elle est arrivée dans l’Hexagone. Probablement grâce au transport de plante, selon un spécialiste. Les fourmis sont toujours plus nombreuses chaque année, les habitants sont désemparés. Face à ce phénomène, l’agglomération d’Albi a décidé de remplacer une partie des pavés par du bitume et des espaces verts. Les travaux devraient commencer à l’automne. TF1 | Reportage E. Assalit, P. Mislanghe