Quand les gendarmes viennent à vous

Un camping-car en guise de gendarmerie. La brigade patrouille dans la commune de Coucouron (Ardèche) chaque mercredi, jour de marché. Une présence très appréciée par les habitants. "Je trouve que c'est très bien. C'est la sécurité pour nous et pour tout le monde", témoigne une passante. Dépôts de plainte, main courante, perte de permis, les gendarmes peuvent réaliser toutes les démarches habituelles. Jean décide de déposer une main courante pour des problèmes de voisinage. Le camping-car se déplace de commune en commune sur une zone de 600 kilomètres carrés. Une permanence nécessaire dans les villages les plus isolés. Une brigade a encore fermé cette année, rendant le dispositif indispensable. "Avec ce style de véhicule, on se rapproche des gens et on arrive à avoir cette proximité avec la population", explique l'adjudant Jean-Luc Margan. Les habitants en profitent pour demander des renseignements en tout genre. Après un an de service, la brigade mobile constate aujourd'hui une activité équivalente à celle d'une brigade classique. TF1 | Reportage S. Agi, S. Fargeot