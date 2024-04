Quand les glycines enchantent la ville

Partout, des grappes de couleurs qui dévorent les façades des maisons. Une odeur diffusée par les glycines en pleine floraison. Les quelque 20 000 habitants de Montchat sont ravis. Une fascination qui s'exprime jusqu'au plus haut sommet de l'église. Le père Guillaume, prêtre lyonnais, a décidé de venir les admirer à la sortie de la messe. "J'aime bien dire après le spirituel, le spiritueux. Mais là, à voir la beauté des fleurs après ça complète tout à fait très bien", exprime-t-il. Rapportée de Chine, puis du Japon au début du XIXe siècle par des botanistes anglais, la plante est entretenue année après année par des habitants passionnés. Une vieille amie qui montre ses pétales en avril, mais pas que. Mais peut-être aussi, parfois, un peu encombrante. Pas seulement photogénique, la plante a aussi un rôle fondamental pour la biodiversité et la pollinisation. Selon les spécialistes, le quartier de Montchat serait la plus grande concentration de glycine au monde. TF1 | Reportage F. Chevallay, S. Thizy