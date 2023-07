Quand les goélands sont menaçants

Pour éviter de se faire attaquer, mieux vaut se faire discret ou s'équiper. Juste au-dessus d'un café, un couple de goélands a élu domicile et depuis, il faut être à l'affût. Alors pour abriter les clients, la gérante met le store. Mais voilà un mois et demi que ces drôles de colocataires envahissent le quartier. "On n'est pas tranquille parce que c'est quand même impressionnant. Ils nous rasent la tête dans un sens puis dans l'autre", se plaint un habitant de Châteaulin. Les deux goélands imposent leur loi et font même la une de l'actualité. L'histoire prête à sourire, mais n'étonne pas vraiment. "Il y a des touristes qui se sont fait attaquer il y a quelques années", raconte un homme. En effet, il ne faut pas oublier que cet oiseau est un animal sauvage qui est arrivé en ville pour se nourrir plus facilement. Et même si le spécimen peut parfois être envahissant, sa population baisse drastiquement. En Bretagne, on ne compte plus que 30 000 couples. C'est deux fois moins qu'il y a 30 ans. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher