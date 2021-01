Quand les grands-parents s’emparent de TikTok

Tout est parti d'Angleterre avec un couple qui en a inspiré d'autres chez nous. Joseph et Sylvia, plus de 80 ans, sont filmés par leur fille, venue leur remonter le moral durant le confinement, alors qu'ils effectuent quelques pas de danse. La vidéo a fait le tour du monde et a fait plus de quinze millions de vues sur Internet. Et depuis quelques mois, les plus âgés ont la cote sur des plateformes investies par des adolescents. Parmi les nouvelles stars, il y a la Lyonnaise Marie-Louise, alias Mamie Zizette, qui est filmée par son petit-fils Antoine chaque semaine. Et elle y a pris goût. Peu importe le nombre de prises, l'important c'est de garder le lien et s'ouvrir à de nouvelles interactions. Comme Mamie Zizette, Richard connaît un grand succès avec ses vidéos filmées avec l'un de ses proches. Ce dernier affirme d'ailleurs qu'il le revoit revivre une seconde jeunesse. Pour Joseph et Sylvia, c'est aussi une seconde jeunesse. Depuis le succès de leur vidéo, ils ne s'arrêtent plus de danser.