Quand les grenouilles font trop de bruit… quels sont mes recours ? Le 13H à vos côtés

"Mon voisin construit un bassin d'agrément dans son jardin. Au printemps, les grenouilles coassent bruyamment la nuit à moins de quinze mètres de la fenêtre de ma chambre. Que faire ?" Effectivement, les bruits émis par les grenouilles sont une gêne pour le voisinage. Mais attardons nous d'abord sur les dimensions du bassin. Comme il fait six mètres de long sur quatre mètres de large, c'est une mare. D'après le règlement sanitaire départemental, la création d'une mare ne peut se faire qu'avec l'autorisation du maire. En outre, une telle installation est interdite à moins de 50 mètres des immeubles habités par des tiers. Ainsi, le premier réflexe à adopter, c'est d'en informer le maire et de lui demander si le voisin a eu une autorisation pour construire la mare. Même si les règles de distanciation ont été obéies, cela n'empêche pas la survenance du trouble de voisinage. Le bruit qu'on peut provoquer au cours de la journée et surtout pendant la nuit doit respecter certains seuils. Si ce n'est pas le cas, le trouble anormal sera retenu. T. Coiffier