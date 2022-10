Quand les grues cendrées se donnent en spectacle

Ce mardi matin, les lieux ont comme décor, un ciel cuivré. Les grues cendrées quittent peu à peu leur abri nocturne, le lac du Der. C'est un spectacle captivant pour Francis et ses amis. Avec leurs ailes déployées, les grues cendrées peuvent mesurer jusqu'à 2,40 mètres. Dans leur migration entre la Scandinavie et le sud, le plus grand migrateur d'Europe fait étape ici, et se laisse admirer. "C'est un oiseau qui est majestueux" ; "La façon dont elles se déplacent, la façon de voler et puis tout, le nombre", témoignent des admirateurs. Actuellement, les grues cendrées sont 20 000 sur le lac du Der. La météo clémente ne les incite pas à précipiter leur départ. Elles ne fuient pas le froid, mais le manque de nourriture. Cet oiseau très craintif, difficile à filmer à moins de 200 mètres, a tout ce qu'il faut sur les terres de Champagne-Ardenne pour se restaurer. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly