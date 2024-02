Quand les habitants financent leur tramway !

Placer son épargne dans la nouvelle ligne de tramway, un investissement original à Brest. L'auriez-vous fait avec votre argent ? Il y a une rentabilité de 4% brut pour le particulier, soit un rendement net proche du livret A. Cette campagne de financement participatif a séduit 245 personnes, dont Michel. Ce retraité a investi 5 000 euros. Il obtiendra en retour 5 541,53 euros, une belle somme, car la métropole va le rembourser avec les intérêts tous les trimestres pendant cinq ans. "C'est une somme assez sympathique pour arrondir les fins du mois", déclare-t-il. Michel a investi pour diversifier ses placements, mais aussi pour aider la ville dans laquelle il a travaillé pendant près de 40 ans. Un investissement concret et déjà visible dans le centre-ville de Brest. Cette levée de fonds citoyenne a atteint près d'un million d'euros. Elle s'ajoute aux 225 millions investis par la métropole pour développer son réseau urbain. L'opération est un succès et détient même un record, celui du plus gros emprunt citoyen de l'Hexagone. TF1 | Reportage M. Pirckher, C. Ebre