Quand les images satellites nous font voyager dans le passé

Il y a quelques années, il était encore possible de se garer au pied du Mont Saint-Michel. En effet, pour refaire du monument une île, le parking a disparu. Une longue passerelle pour les piétons l'a remplacé. Les images satellites sont une machine à remonter le temps. Ici, la construction du viaduc a été achevée en seulement trois ans. Direction Chambord où notre voyage dans le passé nous rappelle qu'à l'origine le château était entouré de champs. Les jardins à la française ont à peine quatre ans. A Marseille, le vélodrome s'est doté d'un toit pour l'Euro 2016. Dans le même temps, à Bordeaux, le nouveau stade est carrément sorti de terre, au milieu des champs. Les images satellites témoignent de la transformation de la ville : le miroir d'eau, très apprécié des habitants et des touristes, ou le pont reliant les deux rives. Dans les villes moyennes, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) par exemple, les lotissements ont poussé comme des champignons. Et puis, il y a un domaine où les Français sont champions du monde : les ronds-points. En 35 ans, nous en avons battis 40 000 dans l'Hexagone, la moitié de ceux présents dans le monde.