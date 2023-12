Quand les inondations gâchent les fêtes

Le niveau d'eau baisse petit à petit, à Saintes (Charente-Maritime), mais certaines rues restent difficiles d'accès. Rues barrées, déviations, un vrai casse-tête pour circuler et se garer. Par conséquent, dans les commerces du centre-ville, on voit passer très peu de clients. Ceux qui peuvent venir à pied font un petit effort par solidarité. La cave est encore sous l'eau. Et c'est le cas chez d'autres commerçants comme cette fleuriste. Pas de chauffage, la chaudière est sous l'eau. Difficile de préparer Noël dans de telles conditions. Un peu plus loin, sur la Charente, un restaurant est enfin accessible après une semaine de fermeture. Pour le mois de décembre, le restaurateur compte déjà 25 à 30 000 euros de perte de chiffre d'affaires. "D'habitude, on était déjà complet pour le 31. Là, on n'a même pas un tiers de notre restaurant qui est en réservation", dit-il. Pour l'instant, il n’y a pas d'électricité dans le restaurant. Un groupe électrogène devrait être installé pour pouvoir accueillir les clients ce week-end. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier