Quand les insectes remplacent les pesticides

À première vue, ce sont de simples insectes, mais pas pour Pierre-Yves Jestin. Sous sa serre, il les voit plutôt comme des ouvriers à son service. Le macrolophus est une micro punaise. En hiver, le maraîcher en déverse des milliers sur ses plants de tomates. Plus tard, au printemps, ces insectes seront des centaines de milliers. Une armée capable de protéger sa production contre les nuisibles, comme les puces, les chenilles, les acariens, ou pire encore, les mouches blanches. Ces mouches blanches sont de plus en plus résistantes au pesticide. La protection biologique utilisée par Pierre-Yves depuis plusieurs années est très efficace, mais plus chère. Chaque micro punaise coûte douze centimes. Le maraîcher se fournit dans la ferme aux insectes de sa coopérative. Roselyne élève chaque année dix millions de petites punaises vertes, mais aussi 130 millions d’un autre type d'insectes anti-nuisibles. Depuis plus de 40 ans, cette coopérative est l'une des plus rares dans l'Hexagone à produire elle-même ses propres insectes. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Jeunemaître, B. Ghorchi