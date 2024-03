Quand les jeunes mordent à l'hameçon...

Les quantités sont impressionnantes et les pêcheurs de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) n'ont pas le temps de traîner. Ces belles truites, élevées en pisciculture et oxygénées durant le transport, doivent rester en forme avant d'être relâchées. Cette année, il y en a 600 kilos, soit environ 2 000 poissons, car la reproduction naturelle ne suffit pas au plaisir des pêcheurs de plus en plus nombreux. Parmi ces nouveaux jeunes passionnés, nous avons rencontré cette jeune fille de 19 ans. Elle vient de passer deux jours à pêcher sur un étang privé, avec quelques belles prises. Avec son copain rencontré à la pêche, elle s'empresse de partager sur les réseaux sociaux, sans oublier de préciser à ses 40 000 abonnés qu'elle relâche toutes ses prises. Son grand-père était pêcheur, elle a eu envie d'essayer, et depuis six ans, elle est accro. Le budget pêche peut vite exploser, mais les premiers prix sont assez abordables, avec des kits complets pour des jeunes pêcheurs. Il ne reste plus qu'à acheter une carte de pêche, et attendre le lever du soleil, samedi matin, pour aller pêcher. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly