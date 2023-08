Quand les jeunes prennent soin des plus âgés

Dehors, il fait déjà plus de 33 degrés et Micheline préfère rester à l'intérieur pour éviter la chaleur. Alors, quand elle ouvre sa porte aux jeunes volontaires, son visage s'illumine. Plus loin sur le palier, madame Bosse s'approche plus timidement. Lutter contre l'isolement, c'est l'objectif de ces 30 jeunes volontaires. Depuis le début de l'été, ils distribuent de l'eau et discutent avec les personnes âgées de plus de 65 ans. Un programme proposé par la ville de Nevers depuis cinq ans. Parfois, la porte ne s'ouvre pas. Mais quand elle s'ouvre, l'expérience est toujours très riche. Comme chez Chantal qui se protège aussi de la chaleur. En échange, la mairie donne 1 000 euros aux volontaires pour financer leurs permis de conduire. Adriana a été l'une des premières bénéficiaires. Depuis, elle a eu son permis et un CDI en tant que chargée d'accueil dans un centre social. Comme Adriana, 150 jeunes ont déjà pu profiter de ce dispositif qui vise surtout à créer du lien entre les générations. TF1 | Reportage C. Emeriau, C. Jouanneau