Quand les maires sauvent des fermes

Anne-Sophie Terrun et son mari sont les nouveaux agriculteurs d’une ferme qui appartient à la mairie de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique). Mise en vente l'an passé, la ville entendait bien conserver ce lieu. Une aubaine pour ce couple désireux de produire du lait et des fromages. À la place de cette exploitation, un centre équestre devait voir le jour ici, inconcevable pour le maire qui souhaitait garder la maîtrise du terrain et maintenir une activité agricole. Dans cette commune de près de 6 000 habitants, cette initiative est bien accueillie. Une idée qui germe aussi dans le Morbihan. La ville d'Auray vient de racheter ces terrains et ces bâtiments près de cinq hectares de terre maraîchère. Coût de l'opération : 450 000 euros pour la commune, et un projet de produire 26 tonnes de fruits et légumes par an. En août dernier, 400 kilos de lentilles ont été ramassés dans ce champ. Une première récolte attendue et préparée dans la cuisine de la résidence senior de la ville. Outre ses résidents, en septembre 2025, Auray espère produire 1 000 repas par jour pour sa crèche et ses écoles. TF1 | Reportage N. Hesse, M. Monnier, S. Guerche