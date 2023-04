Quand les mairies distribuent des bons d'achat

Le maire de Prisches (Nord) a dans sa main des cadeaux. Il commence sa tournée chez ce premier habitant. Il offre un bon d'achat de 30 euros. Chacun des 430 foyers reçoit donc cette somme. Nadine la dépense dans la supérette de la ville. Avec sa petite retraite, ce chèque est un bol d'air. "Aujourd'hui, je ne regarde pas trop, je me fais plaisir", rapporte-t-elle. Ses courses vont finalement lui coûter 2,90 euros. Au total, la ville va dépenser 15 000 euros pour les habitants, grâce à un budget bien géré. En exemple, les habitants réalisent eux-mêmes les travaux, réparer un trottoir ou refaire la maçonnerie du clocher. Alors pour le maire, redistribuer est une évidence. Dans la Somme, ces habitants ont eux aussi le sourire. L'équipe municipale vient de voter la reconduction d'une série d'aides. La plus importante, 75 euros pour tout le monde, à dépenser dans les commerces de la ville. Des catégories sont aussi ciblées, 20 euros pour les seniors, 30 pour les apprentis qui prennent les transports. La mairie a également pris une mesure exceptionnelle, la non-augmentation de tous les tarifs. Grâce à ses panneaux solaires et ses éoliennes, la commune réalise de grosses économies sur sa facture d'énergie. Voilà pourquoi elle peut se permettre de distribuer 250 000 euros aux habitants. TF1 | Reportage V. Lamhaut, Z. Ajili, B. Agirbas