Quand les mairies louent leur piscine et leur salle de fêtes

Ce vendredi matin, c'est la première fois que Maxime Butel, chef d'entreprise, découvre l'endroit qu'il a loué pour sa prochaine réunion avec ses employés. C'est grâce à une application qu'il a pu louer un complexe entier pour une demi-journée. Il y a la salle de réunion, la salle de sport ainsi que les services d'un maître-nageur. Le tout pour 1 500 euros. Selon lui, c'est un bon plan "parce qu'on est dans un endroit atypique et parce qu'on a tout à disposition". Cette initiative a été mise en place par une petite commune : Escœuilles (Pas-de-Calais). Sur une application, le maire propose à la location des salles municipales. Une solution pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. D'après le maire, l'enjeu est de maîtriser les dépenses d'un côté et optimiser les recettes. Des châteaux, des musées ou des salles de prestiges dans des hôtels luxueux, les locations sur les plateformes sont parfois insolites. Mais le but principal reste surtout de préserver un patrimoine. Le maire de Samer par exemple loue depuis un an la salle polyvalente de sa commune et envisage de mettre d'autres lieux à la location. TF1 | Reportage J. Duong, P. Humez