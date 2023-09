Quand les maisons prennent des couleurs

Brest (Finistère), surnommée la Grise, veut avant tout prendre un peu plus de couleurs. Ne soyez pas étonnés, les façades multicolores se multiplient dans la ville. Ce mouvement, c'est Daniel qui l'a lancé il y a 20 ans, avec sa maison couleur lavande. Il nous confie : " On est des petits joueurs maintenant, il va peut-être falloir qu'on le refasse ". Une rue, l'une des plus touristiques de Brest était tout gris il y a juste quinze ans. Une habitante témoigne : " Tout était gris béton, c'était d'un triste ". Ses voisins, Annick et Jean-Claude, habitent dans une maison orange. Elle, y vit depuis l'âge de cinq ans, et sa façade fait beaucoup d'effet. Ces couleurs attirent aussi de nouveaux voisins. Aude vient d’emménager dans la rue et son neveu Corentin est déjà conquis. Depuis 2018, la métropole encourage les habitants à repeindre leurs façades. Elle accorde une subvention, jusqu'à 700 euros pour une maison. En cinq ans, 150 façades ont été repeintes. Brest cesse donc de faire grise mine. TF1 | Reportage N. El Hammouchi, A. Janon, E. Coppo