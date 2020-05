Quand les masques deviennent des déchets

Les masques deviennent un nouvel enjeu majeur, sanitaire et environnemental. En effet, leur durée de vie est de quatre heures et ils ne sont pas recyclables. On les trouve donc partout, mais pas toujours au bon endroit. À Bouguenais (Loire-Atlantique), la maire a pris les choses en main en distribuant 20 000 masques lavables. L'occasion de rappeler les consignes de tri. Que deviennent-ils une fois arrivés au centre de triage ? Quelles sont les solutions pour recycler les masques à usage unique ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.